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Подросток напал на полицейского в Туле 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Молодой человек напал на полицейского в новогоднюю ночь в Туле, сообщает пресс-служба областного управления СК.
По данным следствия, 17-летний юноша находился в состоянии алкогольного опьянения и вёл себя агрессивно.
«С целью пресечения совершаемого им административного правонарушения к нему подошёл сотрудник полиции. В ответ на это подозреваемый ударил сотрудника полиции осколком разбитой бутылки по кисти правой руки, чем причинил телесные повреждения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подростка задержали. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области вынесли приговор по делу о нападении на полицейского.
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Криминал , Происшествия , СКР
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