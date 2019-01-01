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В центре Москвы случилась драка с поножовщиной 

Ридус + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В центре Москвы незадолго до наступления Нового года произошла драка, в результате которой три человека оказались госпитализированы.
Конфликт случился в 23:30 в районе пересечения улицы Антонова-Овсеенко и Первого Красногвардейского проезда. Довольно быстро от словесных оскорблений пьяные граждане перешли к физическим мерам воздействия.
«В ходе драки двое неизвестных получили ножевые ранения, один — телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе МВД. Пострадавших госпитализировали.
Еще двое участников потасовки были задержаны, передает «Интерфакс».
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Криминал , Происшествия , Интерфакс , Москва
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