В центре Москвы случилась драка с поножовщиной

В центре Москвы незадолго до наступления Нового года произошла драка, в результате которой три человека оказались госпитализированы.

Конфликт случился в 23:30 в районе пересечения улицы Антонова-Овсеенко и Первого Красногвардейского проезда. Довольно быстро от словесных оскорблений пьяные граждане перешли к физическим мерам воздействия.

«В ходе драки двое неизвестных получили ножевые ранения, один — телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе МВД. Пострадавших госпитализировали.