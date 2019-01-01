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В Магадане накануне Нового года произошло тройное убийство 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи в Магадане возбудили уголовное дело по факту убийства трех человек 31 декабря, сообщает СУСК России по региону.
"Предварительно установлено, что 31 декабря 2018 года в квартире одного из жилых многоквартирных домов по улице Портовой города Магадана обнаружены тела двух мужчин 1959 и 1983 годов рождения, а также одной женщины 1988 года рождения с признаками насильственной смерти — множественными колото-резанными ранами", — говорится в сообщении.
Поясняется, что сейчас следователи изучают место преступления, проводятся судебно-медицинские экспертизы.
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Криминал , Происшествия , СКР , Магадан
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