В США угнали полуприцеп с текилой на полмиллиона долларов

В американском штате Флорида сотрудники полиции арестовали четверых злоумышленников, угнавших загруженный текилой полуприцеп. Стоимость похищенного груза оценивается в 500 тысяч долларов.

Инцидент произошел в последний день 2018 года, сообщает ТАСС . Перевозивший партию алкогольного напитка водитель, отлучился, чтобы перекусить. Вернувшись на парковку, он обнаружил, что полуприцеп, в котором находилось 966 коробок с текилой, угнали.

На поиск похищенного были направлены полицейские, и вскоре они обнаружили четверых мужчин, перегружавших коробки с со спиртным в грузовой фургон, зарегистрированный на их имена. Трое из них были арестованы на месте, четвертый пытался скрыться, но был пойман.