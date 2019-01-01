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В США угнали полуприцеп с текилой на полмиллиона долларов 

Вести.Ru
Фото: EPA
В американском штате Флорида сотрудники полиции арестовали четверых злоумышленников, угнавших загруженный текилой полуприцеп. Стоимость похищенного груза оценивается в 500 тысяч долларов.
Инцидент произошел в последний день 2018 года, сообщает ТАСС. Перевозивший партию алкогольного напитка водитель, отлучился, чтобы перекусить. Вернувшись на парковку, он обнаружил, что полуприцеп, в котором находилось 966 коробок с текилой, угнали.
На поиск похищенного были направлены полицейские, и вскоре они обнаружили четверых мужчин, перегружавших коробки с со спиртным в грузовой фургон, зарегистрированный на их имена. Трое из них были арестованы на месте, четвертый пытался скрыться, но был пойман.
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Криминал , ИТАР-ТАСС , США
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