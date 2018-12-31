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МИД РФ: Посольство США своевременно уведомили о задержании американца 

Российская Газета + ещё 21 31 декабря 2018
Фото: Российская Газета
Посольство США в Москве было своевременно уведомлено о факте задержания американского гражданина Пола Уилана в строгом соответствии с двусторонней консульской Конвенцией. Об этом РИА Новости сообщили в департаменте информации и печати российского МИД.
На Смоленской площади уточнили, что вся информация по задержании Уилана содержится в комментариях ФСБ России.
Напомним, что в понедельник утром стало известно о задержании в Москве 28 декабря сотрудниками ФСБ при проведении шпионской акции американского гражданина Пола Николаса Уилана. Следственным управлением ФСБ России в отношении Уилана возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса РФ «Шпионаж».
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Криминал , Пол Николас , ФСБ , МИД , Москва , США
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