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Источник: магазин Louis Vuitton в центре Москвы обокрали на 7 млн рублей 

ТАСС + ещё 13 19 минут назад
Фото: globallookpress.com
Неизвестные обокрали магазин Louis Vuitton на Большой Дмитровке в центре Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.
"Охранник пришел на работу в магазин Louis Vuitton на Большой Дмитровке. Он обнаружил, что из сейфа пропала дневная выручка в размере примерно 7 млн рублей. При этом дверь была открыта ключом, не повреждена, сигнализация отключена", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе столичного главка МВД ТАСС подтвердили факт кражи, однако подробности не сообщили.
"По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", — сказали в полиции.
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Криминал , Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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