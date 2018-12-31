Неизвестные обокрали магазин Louis Vuitton на Большой Дмитровке в центре Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.
"Охранник пришел на работу в магазин Louis Vuitton на Большой Дмитровке. Он обнаружил, что из сейфа пропала дневная выручка в размере примерно 7 млн рублей. При этом дверь была открыта ключом, не повреждена, сигнализация отключена", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе столичного главка МВД ТАСС подтвердили факт кражи, однако подробности не сообщили.
"По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", — сказали в полиции.