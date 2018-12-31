Продлен арест экс-главы Nissan

Суд продлил арест экс-главы компании Nissan Карлоса Гона на 10 дней. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Asahi TV.

Отмечается, что Гон останется под стражей до 11 января. Он находится в специзоляторе, куда его посадили 19 ноября после обвинений в финансовых махинациях.

Карлос Гон был взят под стражу 19 ноября из-за подозрений в занижении доходов. Он не включил в финансовые отчеты незадекларированные средства, которые должны были быть выплачены руководителю компании в качестве выходного пособия.

Позднее, 10 декабря, он был повторно арестован по тому же обвинению.