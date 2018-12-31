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Продлен арест экс-главы Nissan 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Суд продлил арест экс-главы компании Nissan Карлоса Гона на 10 дней. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Asahi TV.
Отмечается, что Гон останется под стражей до 11 января. Он находится в специзоляторе, куда его посадили 19 ноября после обвинений в финансовых махинациях.
Карлос Гон был взят под стражу 19 ноября из-за подозрений в занижении доходов. Он не включил в финансовые отчеты незадекларированные средства, которые должны были быть выплачены руководителю компании в качестве выходного пособия.
Позднее, 10 декабря, он был повторно арестован по тому же обвинению.
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Криминал , В мире , Общество , Происшествия , Reuters
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