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В Техасе обстреляли машину с женщиной и детьми 

РИА Новости + ещё 2 42 минуты назад
Фото: © AFP 2018 / Suzanne Cordeiro
Неизвестный в американском штате Техас открыл огонь по автомобилю, в котором находилась женщина и четверо ее дочерей, 7-летняя девочка погибла, сообщает телеканал ABC13 со ссылкой на представителей офиса шерифа.
Сообщатся, что звонок об инциденте поступил в офис шерифа в воскресенье в 7.15 по местному времени (16.15 мск). Пять человек уезжали из магазина Walmart, когда неизвестный остановился у их машины и начал стрельбу.
В результате погибла семилетняя девочка, еще один маленький ребенок был ранен осколком стекла, их мать получила пулевое ранение в руку. Две другие девочки не пострадали.
Полиция продолжает расследовать преступление.
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Криминал , В мире , Происшествия , Wal-Mart Stores
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