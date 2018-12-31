Попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar признался в ее убийстве

YouTube. Подозреваемый в причастности к исчезновению женщины — водителя BlaBlaCar признался в ее убийстве, видеозапись допроса задержанного опубликована на канале Следственного комитета

На записи мужчина подтверждает, что его задержали из-за исчезновения девушки-водителя, при этом он говорит, что ему неизвестны ее имя и фамилия. На вопрос о том, убил ли он ее, задержанный отвечает утвердительно и говорит, что раскаивается в содеянном. Он поясняет, что пошел на преступление с целью ограбления.

Ранее днем стало известно, что следователи задержали попутчика пропавшей женщины во Владимирской области. По данным телеканала "360", он сбежал в 2014 году из психиатрической больницы.

Женщина — водитель BlaBlaCar пропала после того, как вечером 23 декабря выехала на Audi из центра Москвы в Тулу, взяв попутчика у станции метро. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".