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Попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar признался в ее убийстве 

РИА Новости + ещё 12 3 часа назад
Фото: vk.com
Подозреваемый в причастности к исчезновению женщины — водителя BlaBlaCar признался в ее убийстве, видеозапись допроса задержанного опубликована на канале Следственного комитета в YouTube.
На записи мужчина подтверждает, что его задержали из-за исчезновения девушки-водителя, при этом он говорит, что ему неизвестны ее имя и фамилия. На вопрос о том, убил ли он ее, задержанный отвечает утвердительно и говорит, что раскаивается в содеянном. Он поясняет, что пошел на преступление с целью ограбления.
Ранее днем стало известно, что следователи задержали попутчика пропавшей женщины во Владимирской области. По данным телеканала "360", он сбежал в 2014 году из психиатрической больницы.
Женщина — водитель BlaBlaCar пропала после того, как вечером 23 декабря выехала на Audi из центра Москвы в Тулу, взяв попутчика у станции метро. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
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Криминал , Происшествия , СКР
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