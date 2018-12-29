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Суд приговорил Тесака к 10 годам тюрьмы 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Бабушкинский районный суд Москвы 29 декабря приговорил лидера националистического движения «Реструкт» Максима Марцинкевича, более известного как Тесак, к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщил корреспондент «360» из зала суда.
Тесака признали виновным в разбое и хулиганстве. Прокурор требовал для подсудимого 10 лет заключения. Он также настаивал на дополнительном штрафе в 500 тысяч рублей.
Сам подсудимый назвал уголовное дело сфабрикованным и отметил, что не верил в оправдательный вердикт суда.
«Если мы сегодня выйдем, то это только благодаря молитвам святому отцу Дмитрию Ростовскому и Деду Морозу», — сказал он перед судом.
При этом подсудимый удивился числу журналистов, пришедших освещать заседание.
«Откуда такой ажиотаж? Столько прессы по поводу отъема телефона. Вы так к каждому гопнику ходите?» — поинтересовался он.
По версии следователей, Тесак вместе с сообщниками избивал и грабил людей, которых считал наркоторговцами. Такие акции получили название «Оккупай-наркофиляй». Полтора года назад за эти преступления националисту дали десять лет тюрьмы. Однако Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на пересмотр.
Приговор 2017 года стал для Тесака четвертым. До этого его трижды судили за возбуждение ненависти.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Мосгорсуд , ФСИН , Москва
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