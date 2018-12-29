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Уралец получил 18 лет за убийство шумных соседей 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Житель города Североуральск в Свердловской области был осужден на 18 лет колонии строгого режима за убийство двух соседей, которые шумели ночью и употребляли алкогольные напитки.
В сентябре 2016 года 22-летний молодой человек зарезал мужчину и женщину, также ранил их собутыльницу, выпивавших в соседней квартире.
Уголовное дело было возбуждено по статьям «Убийство двух лиц» и «Покушение на убийство более двух лиц».
Обвиняемый признал вину, но в суде заявил, что совершил преступление в состоянии аффекта.
«По совокупности преступлений суд назначил подсудимому наказание в виде 18 лет в колонии строгого режима с последующим ограничением на год и шесть месяцев», — сообщили в региональном суде, передает РИА «Новости».
Вынося приговор, суд учел, что молодой человек сам явился в полицию, и что причиной преступления стало правонарушение самих погибших, шумевших ночью.
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Криминал , Происшествия , ФСИН , РИА Новости , Свердловская Область , Североуральск
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