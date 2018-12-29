В Нидерландах задержали подозреваемых в терроризме

В нидерландском городе Роттердам задержаны четыре человека, которых подозревают в причастности к организации террористической деятельности на территории Европы.

По данным правоохранительных органов, задержанных готовились к преступлению террористического характера. Представители правопорядка не стали раскрывать личности подозреваемых, а также не стали раскрывать подробности их плана. Об этом сообщает RTE со ссылкой заявление местной полиции.

В полиции отметили, что расследование продолжится в закрытом режиме, чтобы найти и обезвредить всех возможных членов террористической группировки.

Ранее News.ru писал, что прокуратура Швеции предъявила обвинения в планировании теракта трём мигрантам из Узбекистана и Киргизии. Им же и ещё трём их знакомым предъявили обвинение в пособничестве терроризму. Фигурантам дела от 30 до 46 лет. Согласно первому обвинению, мигранты хранили «большое количество химикатов и другое оборудование, при помощи которых намеревались убить или ранить других людей».