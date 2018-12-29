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В Нидерландах задержали подозреваемых в терроризме 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press
В нидерландском городе Роттердам задержаны четыре человека, которых подозревают в причастности к организации террористической деятельности на территории Европы.
По данным правоохранительных органов, задержанных готовились к преступлению террористического характера. Представители правопорядка не стали раскрывать личности подозреваемых, а также не стали раскрывать подробности их плана. Об этом сообщает RTE со ссылкой заявление местной полиции.
В полиции отметили, что расследование продолжится в закрытом режиме, чтобы найти и обезвредить всех возможных членов террористической группировки.
Ранее News.ru писал, что прокуратура Швеции предъявила обвинения в планировании теракта трём мигрантам из Узбекистана и Киргизии. Им же и ещё трём их знакомым предъявили обвинение в пособничестве терроризму. Фигурантам дела от 30 до 46 лет. Согласно первому обвинению, мигранты хранили «большое количество химикатов и другое оборудование, при помощи которых намеревались убить или ранить других людей».
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Комментарии
Криминал , В мире , Европа , Происшествия , Нидерланды , Роттердам
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