Москвича задержали в приемной ФСБ

По его словам, 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в общественную приемную спецслужбы на улице Кузнецкий мост, выругался матом и стал «грубо» нарушать общественный порядок.

Каким образом москвич нарушал общественный порядок, собеседник агентства не уточнил. Однако поведение мужчины дало сотрудникам Федеральной службы безопасности повод для его задержания. При попытке его осуществления дебошир оказал «активное» сопротивление.