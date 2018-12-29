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Москвича задержали в приемной ФСБ 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пьяный житель Москвы был задержан за ругань и нарушение общественного порядка в приемной ФСБ. Об этом ТАСС рассказал собеседник в правоохранительных органах.
По его словам, 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в общественную приемную спецслужбы на улице Кузнецкий мост, выругался матом и стал «грубо» нарушать общественный порядок.
Каким образом москвич нарушал общественный порядок, собеседник агентства не уточнил. Однако поведение мужчины дало сотрудникам Федеральной службы безопасности повод для его задержания. При попытке его осуществления дебошир оказал «активное» сопротивление.
«Пострадал сотрудник ФСБ», — отметил источник, уточнив, что мужчина все-таки был задержан.
Криминал , Происшествия , ФСБ , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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