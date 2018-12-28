В Москве девушка на Audi пропала, взяв попутчика у метро

Владелица двух московских ресторанов быстрого питания, посадившая в свой автомобиль попутчика, пропала по пути из Москвы в Тулу. СМИ сообщают, что на следующий день в Ярославле была найдена иномарка без номеров, по описанию напоминающая автомобиль пропавшей девушки. Известно, что предполагаемый попутчик девушки ранее отсидел несколько лет в тюрьме за изнасилование и мошенничество.

Директор двух ресторанов сети быстрого питания в Москве Ирина Ахматова выехала с работы в сторону Тулы 23 декабря и пропала. Как оказалось, на выезде из столицы к девушке подсел мужчина, с которым они договорились о поездке через специальный сервис поиска попутчиков. Через несколько часов ее телефон оказался выключенным и появился в зоне действия сети только на следующий день в Ярославле. Там же была найдена иномарка без номеров, которая по описанию очень похожа на автомобиль Ирины.

«Вечером 27 декабря 2018 года в следственные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 29-летней женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщила РИА «Новости» старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Она добавила, что дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренным в статье 105 УК РФ «Убийство».

Согласно одной из версий следствия, молодую женщину мог убить попутчик. По данным портала 76.RU, ранее он отбыл длительный срок за изнасилование и мошенничество. Отмечается, что следователи уже вышли на след предполагаемого преступника и объявили в розыск 39-летнего мужчину.

О местонахождении Ахматовой по-прежнему ничего не известно, хотя к ее поискам активно подключились волонтеры.

Минувшим летом пропала еще одна пользовательница приложения для поиска попутчиков. 18-летняя Ангелина Литвиненко договорилась о поездке в село Краснотуранск Красноярского края. Сев в машину, девушка позвонила матери и сообщила, что она уже в пути. Однако она не появилась домой ни в эту ночь, ни на следующий день. Родители обратились в полицию.

Тело девушки с отрубленными кистями нашли через два дня в двух километрах от Краснотуранска. Там же был обнаружен и автомобиль, на котором девушка выехала в сторону дома. Местонахождение убийцы, однако, до сих пор не установлено. По данным следствия, водитель — бывший сотрудник полиции — был ранее судим. Он отсидел 15 лет за убийство сожительницы и ее дочери, выйдя из тюрьмы семь лет назад.

Опасными могут быть поездки и на официальном такси. Так, в сентябре 2018 года в Перми вступил в законную силу приговор в отношении 36-летнего таксиста, которого приговорили к 14 годам колонии строго режима за убийство клиентки. 45-летняя пермячка пропала в ночь на 2 января. Она уехала на такси из ночного клуба, после чего пропала бесследно. Позже ее тело нашли недалеко от поселка Фролы.

Согласно версии следствия, во время поездки между пассажиркой и водителем произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил жертву ремнем от сумки, затем он выбросил тело из машины.

Изначально преступник сознался в содеянном, однако позже начал менять показания. По его версии, в машину женщина села в компании молодого человека, который, по утверждению водителя, ее и убил потом, но в ходе следственной проверки эти сведения не нашли подтверждения.

Летом 2018 года в Надыме (ЯНАО) также задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины, которую он подвозил в начале августа прошлого года. После этой поездки девушка пропала без вести. О том, что ее дочь перестала выходить на связь, заявила мать погибшей женщины, проживающая во Владивостоке.

Сотрудникам полиции удалось установить личность человека, который, предположительно, видел женщину последним. Во время проведения следственных действий мужчина признался в совершенном преступлении.

По его словам, в начале августа прошлого года он согласился увезти женщину в аэропорт города Новый Уренгой. Во время поездки возник словесный конфликт, в ходе которого пассажирка, по его словам, сильно обидела водителя. Мужчина задушил женщину, а тело закопал в ближайшем лесу.

Еще одно убийство попутчицы произошло в 2016 году. В Серебряно-Прудском районе Подмосковья был задержан маньяк, задушивший женщину и вырезавший у нее груди и половые органы. Как сообщили в СК России по Калужской области, тело погибшей было обнаружено в кустах на обочине дороги.

В сумке жертвы был обнаружен телефон, по которому удалось отследить ее путь. Также были отслежены телефоны, зафиксированные в районе места преступления. Один из них находился там несколько часов и принадлежал местному жителю. После задержания подозреваемый сознался в содеянном.

По словам мужчины, он работал дальнобойщиком. Во время очередной поездки водитель увидел девушку, голосовавшую на обочине. Он согласился ее подвезти, а затем убил ее. Следователи предполагают, что это убийство является не единственным преступлением мужчины, несмотря на то, что он никогда не был судим, женат и растит ребенка.