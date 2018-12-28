На российской зоне поймали вербовщика террористов

В Карельской колонии задержали арестанта, подозреваемого в вербовке бойцов для зарубежной террористической организации. Об этом пятницу, 28 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

Как отмечается в сообщении, осужденный выходец из Среднеазиатского региона проводил вербовочные беседы с другим заключенным с целью склонить его после освобождения к совершению террористического преступления на территории одной из стран Ближнего Востока.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления») УК РФ.

10 октября сообщалось, что в Томской области раскрыта «спящая» террористическая ячейка запрещенной в России организации «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад». Член группировки при личных встречах и через мессенджер Telegram склонял ряд лиц к участию в боевых действиях в Сирии и совершению терактов на территории России.