Террористов в тюрьмах будут держать в изоляции

Пакет законов об изолированном содержании террористов в тюрьмах подписал Владимир Путин . Документы опубликованы на портале правовой информации.

Принятые акты должны помешать распространению экстремистской идеологии и вербовке в ряды террористических организаций. Законы расширят перечень опасных преступлений, за которые осужденных будут помещать отдельно от других. Речь идет о терактах, содействии террористам, публичных призывах к терактам или пропаганде терроризма, захватах заложников и других преступлениях.

Согласно действующему законодательству, совершившие выше упомянутые преступления попадают в исправительные колонии общего, строгого и особого режимов.

Подписанные президентом законы также отменят возможность применения льготного порядка зачета времени содержания под стражей в срок лишения свободы для осужденных за бандитизм и терроризм. получается, что государство исключит шансы применения смягчающих коэффициентов зачета времени содержания под стражей и, как следствие, сокращение сроков наказания для лиц, совершивших особо опасные деяния.

Вопрос отдельного содержания экстремистов в местах лишения свободы впервые поднял председатель избирательной комиссии Дагестана Магомед Дибиров. Он подчеркнул, что если такие заключенные сидят с другими преступниками у них есть лазейки для навязывания антиобщественной идеологии.