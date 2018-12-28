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На Сахалине идут обыски по делу «крабового короля» 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Ruspekh.ru
По данным источников, Олег Кан покинул Россию
Обыски проходят в Сахалинской области у людей из ближайшего окружения бизнесмена Олега Кана, его также называют «крабовым королем», сообщает телеканал «Россия-24».
Ранее на телеканале был показан фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке и реализации за рубежом камчатского краба. По данным журналистов, этот нелегальный бизнес принадлежал Кану. По некоторым данным, он уже покинул Россию.
Ранее в отношении бизнесмена выносилось постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, как организатора убийства, и он был объявлен в розыск. Однако спустя какое-то время сотрудники СКР по Сахалинской области опровергли причастность Кана к убийству. Следователи приняли решение о прекращении уголовного преследования предпринимателя и приостановлении предварительного следствия.
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Криминал , Происшествия , СКР , Сахалинская Область
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