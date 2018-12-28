На Сахалине идут обыски по делу «крабового короля»

По данным источников, Олег Кан покинул Россию

Обыски проходят в Сахалинской области у людей из ближайшего окружения бизнесмена Олега Кана, его также называют «крабовым королем», сообщает телеканал «Россия-24».

Ранее на телеканале был показан фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке и реализации за рубежом камчатского краба. По данным журналистов, этот нелегальный бизнес принадлежал Кану. По некоторым данным, он уже покинул Россию.