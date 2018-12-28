Астраханский экс-министр снимал детское порно

Бывшие астраханские чиновники обвиняются в изнасиловании несовершеннолетних и съемке детского порно. СК завершил расследование уголовного дела и вскоре направит его в суд. 53-летний и 55-летний мужчины обвиняются в 78 преступлениях, которые были совершены с 2016 по 2018 год. Они за деньги приглашали к себе детей от 8 до 17 лет для участия в оргиях и съемках порнороликов. Сообщается, что жертв для экс-чиновников подыскивала 20-летняя приятельница.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении экс-министра по топливно-энергетическому комплексу Астраханской области , а также бывшего депутата областной думы. Оба обвиняются в изнасиловании несовершеннолетних и съемке детского порно. Всего в деле содержится около 78 эпизодов. Как сообщили в ведомстве, в ближайшее время оно будет направлено в суд.

О преступлениях со стороны экс-чиновников 10 марта 2018 года рассказала местная жительница. В этот день она позвонила в полицию и заявила, что ее сосед постоянно водит в свою квартиру детей.

«Когда стражи порядка попытались пройти в квартиру, мужчина не открыл дверь. Спрыгнув с балкона второго этажа, он попытался скрыться, однако был задержан», — заявили в региональном СК.

Там отметили, что силовики нашли в арендованной квартире подозреваемого фотоаппарат, видеокамеру, а также электронные носители, на которых было обнаружено более 1,4 тыс. фото и видео порнографического характера. Сообщается, что среди героев порнороликов были дети.

«С 2016 по 2018 годы 53-летний обвиняемый приводил в съемную квартиру детей, с которыми совершал развратные действия и половые сношения, за это они получали деньги», — добавили следователи.

Силовики уже установили личности 10 несовершеннолетних участников порносъемки. Отмечается, что на момент записи видео им было от 8 до 17 лет.

В СК также подчеркнули, что в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года подозреваемый дважды звал в гости своего 55-летнего знакомого. Вместе с ним они участвовали в оргиях с детьми.

Следователи установили, что жертвами обвиняемого снабжала его 20-летняя приятельница. Она же приводила на съемки к бывшему чиновнику двух своих племянников — 8 и 12 лет. Дело в отношении девушки было выделено в отдельное производство. В конце октября суд назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима . Приговор был вынесен с учетом того, что астраханка согласилась сотрудничать со следствием еще до суда.

Отметим, что 2 ноября в Пензенской области 22-летний местный житель был приговорен к 12,5 годам лишения свободы за изнасилование 12-летнего мальчика. Силовики установили, что в июне 2018 года мужчина столкнулся на улице с ребенком, а затем отвел его в безлюдное место.

Там он предложил мальчику поиграть — завязал ему глаза футболкой и в итоге совершил насильственные действия сексуального характера.

Еще один приговор был вынесен в конце августа в Нижнем Новгороде. Местному жителю дали 13,5 лет колонии строгого режима за переписку сексуального характера с 11 девочками, которые проживали на территории шести российских регионов.

Как установили следователи, преступления были совершены с января по июль 2017 года. В этот период мужчина с помощью социальных сетей вел сексуальную переписку с 11 несовершеннолетними жительницами Чувашской Республики, Нижегородской, Калужской и Московской областей, а также Пермского и Красноярского краев. Отмечается, что детям было от 10 до 15 лет.

Также осужденный просил девочек присылать ему интимные снимки. За это он обещал материальные блага. В некоторых случаях он получал фотографии детей путем уговоров, шантажа и угроз. Подчеркивается, что мужчина также отправлял несовершеннолетним свои порнографические фотографии.

О преступлениях рассказали полиции родители двух девочек из Чувашии. «Согласно заключению комплексной комиссионной сексолого-психиатрической судебной экспертизы, оснований для признания обвиняемого невменяемым не имеется. Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 13,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1,5 года», — говорилось в сообщении регионального СК.

В августе текущего года приговор был вынесен в отношении еще одного жителя Нижнего Новгорода. 37-летнего учредителя одной из местных коммерческих организаций признали виновным в совершение действий сексуального характера в отношении малолетних девочек. Установлено, что 29 ноября 2017 года он проезжал на своем автомобиле у одного из райцентров Чувашской Республики. Мужчина остановился и совершил развратные действия на глазах у трех малолетних девочек.

По данным следователей, во время совершения преступления мужчина был вменяемым. Медики подтвердили, что он не страдал психическими расстройствами и не нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.

На 9 лет в начале августа сел житель Саранска. Суд признал его виновным в совершении развратных действий в отношении двух мальчиков в возрасте 12 и 13 лет. Инцидент произошел в 2016 году — в то время дети находились в доме злоумышленника.

Еще один приговор в отношении педофила был вынесен 17 мая в Нижегородской области. Жителя Уренского района отправили в колонию особого режима на 18 лет. Суд установил, что 8 мая прошлого года мужчина пришел в гости к своему приятелю, где они начали распивать алкоголь. Вечером его друг ушел из дома, так как ему было необходимо отправиться на работу. Злоумышленник, проводив своего приятеля, вернулся в квартиру, где совершил действия сексуального характера в отношении его несовершеннолетней дочери.

Девочка незамедлительно сообщила о произошедшем матери, которая впоследствии написала заявление в полицию. В ходе следствия обвиняемый заявлял, что потерпевшая вступила с ним в интимную связь по собственному желанию. В СК отмечали, что мужчина уже имел судимость за изнасилование.