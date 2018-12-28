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Россиянина арестовали за госизмену 

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Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Гражданину России Моргунову, арестованному по делу о госизмене, продлен срок содержания под стражей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Лефортовского суда Москвы.
Из картотеки следует, что заседание проводилось 25 декабря.
Отмечается, что других упоминаний Моргунов в базе столичных судов общей юрисдикции нет — это значит, что россиянин мог быть арестован не в Москве.
Официальных комментариев суда и следственных органов по уголовному делу пока нет.
Ранее в июле сообщалось, что московские суды перестанут публиковать списки фигурантов уголовных дел о государственной измене и шпионаже. Отмечалось, что такие дела теперь будут помечаться грифом «совершенно секретно».
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