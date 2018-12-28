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Суд продлил домашний арест экс-главе Удмуртии 

RT на русском + ещё 13 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Завьяловский районный суд до 20 июня 2019 года продлил домашний арест бывшему главе Удмуртии Александру Соловьёву, обвиняемому в получении взятки.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы судейского сообщества Удмуртии Наталью Нургаянову.
«Продлён срок домашнего ареста на 6 месяцев, до 20 июня 2018 года», — сказала она.
По версии следствия, в 2014—2016 годах Соловьёв получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через Каму и Буй у города Камбарки, взятки на общую сумму более 140 млн рублей.
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Криминал , Происшествия , Александр Соловьев , ИТАР-ТАСС , Удмуртская Республика
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