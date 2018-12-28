Суд продлил домашний арест экс-главе Удмуртии

Завьяловский районный суд до 20 июня 2019 года продлил домашний арест бывшему главе Удмуртии Александру Соловьёву , обвиняемому в получении взятки.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы судейского сообщества Удмуртии Наталью Нургаянову.

«Продлён срок домашнего ареста на 6 месяцев, до 20 июня 2018 года», — сказала она.

По версии следствия, в 2014—2016 годах Соловьёв получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через Каму и Буй у города Камбарки, взятки на общую сумму более 140 млн рублей.