Суд продлил домашний арест экс-главе Удмуртии 

Завьяловский районный суд до 20 июня 2019 года продлил домашний арест бывшему главе Удмуртии Александру Соловьёву, обвиняемому в получении взятки.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы судейского сообщества Удмуртии Наталью Нургаянову.
«Продлён срок домашнего ареста на 6 месяцев, до 20 июня 2018 года», — сказала она.
По версии следствия, в 2014—2016 годах Соловьёв получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через Каму и Буй у города Камбарки, взятки на общую сумму более 140 млн рублей.