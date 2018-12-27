В Севастополе завели дело против «черных копателей» 

Следователи в Севастополе возбудили уголовное дело против "черных копателей", обнаруживших в ходе незаконных раскопок кувшин, минимальный возраст которого составляет 1,8-1,9 тысячи лет, сообщается на сайте Следственного комитета России.
"Двое местных жителей, чьи личности уже установлены, без соответствующего разрешения осуществляли поиск археологических предметов близ села Верхнесадового. В результате незаконных раскопок так называемые "черные копатели" добыли из земли и присвоили сосуд — ойнохою (кувшин для вина. — Прим. ред.) краснолаковую. Кувшин… является ценным археологическим предметом, минимальный возраст возникновения которого составляет 1800-1900 лет", — говорится в сообщении.
По факту незаконных раскопок заведено дело по статье "незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания". Отмечается, что преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Сообщается, что находка передана в фонд музея-заповедника Херсонес Таврический.
Кроме того, сообщается, что в правоохранительных органах также находятся материалы уголовного дела в отношении другой группы "черных копателей", у которых также были изъяты предметы археологии, незаконно добытые на той же территории.