В центре Москвы пассажир убил водителя такси, который его подвозил. Подозреваемого удалось задержать.
Инцидент произошёл в районе Крымского вала. Прохожие обратили внимание на медленно ехавший автомобиль, за рулём которого находился раненный водитель. Впоследствии он скончался, а подозреваемого позже задержали на Ленинском проспекте. По предварительным данным, во время поездки между мужчинами возникла ссора и пассажир нанёс водителю удар ножом, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.