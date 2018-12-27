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Пассажир зарезал таксиста в центре Москвы 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В центре Москвы пассажир убил водителя такси, который его подвозил. Подозреваемого удалось задержать.
Инцидент произошёл в районе Крымского вала. Прохожие обратили внимание на медленно ехавший автомобиль, за рулём которого находился раненный водитель. Впоследствии он скончался, а подозреваемого позже задержали на Ленинском проспекте. По предварительным данным, во время поездки между мужчинами возникла ссора и пассажир нанёс водителю удар ножом, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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Криминал , Происшествия , РЕН ТВ , Москва
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