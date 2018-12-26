Сотрудницу посольства Северной Кореи обокрали в Москве

По словам собеседника агентства, 25 декабря в службу «02» обратилась 43-летняя гражданка КНДР, работающая сотрудницей посольства республики, расположенного на ул. Мосфильмовская.

«Женщина сообщила, что в торговом центре в Багратионовском проезде кто-то тайно похитил у нее кошелек с денежными средствами. Заявительница не уточнила, сколько наличных у нее украли», — сказал источник.

В МВД проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.