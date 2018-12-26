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Сотрудницу посольства Северной Кореи обокрали в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полиция проверяет информацию о краже денег у сотрудницы посольства Северной Кореи в столице, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 25 декабря в службу «02» обратилась 43-летняя гражданка КНДР, работающая сотрудницей посольства республики, расположенного на ул. Мосфильмовская.
«Женщина сообщила, что в торговом центре в Багратионовском проезде кто-то тайно похитил у нее кошелек с денежными средствами. Заявительница не уточнила, сколько наличных у нее украли», — сказал источник.
В МВД проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Криминал , Происшествия , МВД , АГН "Москва" , КНДР , Москва
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