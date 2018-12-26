Бомжа из Карелии осудили за любовь к финским родственникам

В Сортавале ( Карелия ) вынесли приговор по уголовному делу 35-летнему бездомному. Мужчину задержали за попытку незаконно пересечь границу с Финляндией . Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

Бомж хотел увидеть своих близких родственников, которые постоянно живут в Финляндии. Поэтому в октябре он незаконно пересек государственную границу России. Мужчина прошел открытые пограничные пункты пропуска, участок оградительного забора инженерно-технических сооружений границы. Вскоре финские пограничники задержали нарушителя и передали его российской стороне.

Суд признал мужчину виновным и обязал его оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Но бездомного полностью освободили от наказания. Должностные лица засчитали время, которое осужденный провел под арестом.

Ранее бездомный россиянин несколько лет жил в Финляндии. Из страны обвиненного выдворили за незаконный оборот наркотиков.