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Бомжа из Карелии осудили за любовь к финским родственникам 

360tv.ru + ещё 1 33 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В Сортавале (Карелия) вынесли приговор по уголовному делу 35-летнему бездомному. Мужчину задержали за попытку незаконно пересечь границу с Финляндией. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.
Бомж хотел увидеть своих близких родственников, которые постоянно живут в Финляндии. Поэтому в октябре он незаконно пересек государственную границу России. Мужчина прошел открытые пограничные пункты пропуска, участок оградительного забора инженерно-технических сооружений границы. Вскоре финские пограничники задержали нарушителя и передали его российской стороне.
Суд признал мужчину виновным и обязал его оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Но бездомного полностью освободили от наказания. Должностные лица засчитали время, которое осужденный провел под арестом.
Ранее бездомный россиянин несколько лет жил в Финляндии. Из страны обвиненного выдворили за незаконный оборот наркотиков.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Республика Карелия , Финляндия
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