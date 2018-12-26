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Что стало с отпущенными на свободу убийцами насильника Хачатуряна 

Дни.ру 48 минут назад
Фото: globallookpress.com
Басманный суд 26 декабря рассмотрит ходатайство следствия о продлении меры пресечения в отношении сестер Хачатурян. Три сестры на свободе, однако им запрещены определенные действия. Мать девушек рассказала, как они намерены встретить Новый год.
Свободного времени у сестер Хачатурян не так уж много. Как рассказала их мать, Аурелия Дундук, младшие ходят в школу. Кроме того, у каждой из них есть хобби.
"Мария ходит в школу, но занимается с учителями индивидуально. А Ангелина ходит в обычный класс", — сказал Аурелия журналистам. По ее словам, в свободное время девушки рисуют или читают.
Изначально сестры Хачатурян были помещены под стражу. Однако 27 сентября Басманный суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий сроком до 28 декабря. Им запрещено выходить из дома с 21:00 до 07:00, отправлять и получать почтовые отправления, использовать средства связи (кроме телефона и только для вызова скорой помощи, милиции и МЧС). Девушки не имеют права общаться без разрешения следователя ни с кем, кроме адвоката и следователя. В том числе им запрещено общение друг с другом.
Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Его тело было обнаружено вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Полицию вызвали сами девушки, они признались в убийстве. Сестры утверждают, что на преступление их спровоцировал отец, который долгое время над ними издевался.
Сейчас сестры Хачатурян живут в трех разных квартирах: две из них предоставлены родственниками, и одна муниципальная — место официальной прописки девушек. Следственный комитет просит продлить меру пресечения до 28 марта 2019 года. Защита сестер Хачатурян собирается опротестовать это требование, передает "Москва 24".
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Криминал , Происшествия , МЧС , СКР , Москва24
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