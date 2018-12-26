Аргентинка вернулась домой после 32 лет сексуального рабства в Боливии

Аргентинка, 32 года находившаяся в сексуальном рабстве в Боливии , была освобождена и смогла вернуться домой, сообщает местный ресурс Clarin.

Ее имя не сообщается. Женщина была похищена ещё подростком, в 13 лет, в 1987 году, и с тех пор находилась на территории Боливии. По данным источников издания, она уехала в Боливию вместе с сестрой: девушек пригласил поработать 50-летний мужчина, на тот момент состоявший в близких отношениях со старшей сестрой.

Через три месяца сестра поссорилась с любовником и вернулась в Аргентину, но родственницу забрать с собой не смогла. При этом она сообщила, что мужчина их обманул и заставил по приезде в Боливию работать в публичном доме своей семьи.

Активное расследование началось лишь в 2014 году. Женщина, которой сейчас уже 45 лет, была обнаружена вместе со своим девятилетним сыном в гараже в городе Бермехо недалеко от Аргентины.

Как сообщает Clarin, сейчас освобожденная женщина находится со своей семьёй.