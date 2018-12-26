Суд продлил арест экс-полицейского по делу об изнасиловании в Уфе

Советский районный суд Уфы продлил до 28 февраля арест экс-полицейского Павла Яромчука по делу о групповом изнасиловании девушки-дознавателя, сообщил РИА Новости его адвокат. "Арест экс-полицейского Яромчука по ходатайству следствия продлен на два месяца", — сказал адвокат Александр Черепанов. В уфимскую полицию в конце октября с заявлением об изнасиловании обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району напали на нее и совершили насильственные действия сексуального характера. После случившегося руководство МВД региона уволило двух начальников отдела полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому району, а также начальника отдела по вопросам миграции башкирской полиции. Было возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании. Ранее Кировский районный суд Уфы арестовал всех подозреваемых на два месяца — до 31 декабря. Следствие направило в суд ходатайство о продлении ареста всех трех подозреваемых на один месяц на время расследования. Ходатайства в отношении Яромчука и Эдуарда Матвеева рассматриваются Советским районным судом в среду, решение по продлению ареста Салавата Галиева вынесут в четверг.