В псковской больнице убили пациента во время драки

По данным ведомства, в воскресенье в одном из учреждений здравоохранения города Пскова было обнаружено тело 33-летнего мужчины с ножевым ранением брюшной полости. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

"Между двумя ранее судимыми пациентами в процессе употребления алкоголя произошла ссора, в ходе которой предполагаемый злоумышленник ударил своего оппонента ножом в живот. От полученного ранения последний скончался на месте преступления", — говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан, следствие планирует предъявить ему обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.