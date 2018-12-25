В псковской больнице убили пациента во время драки 

СК Псковской области задержал подозреваемого в убийстве пациента больницы, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления СК.
По данным ведомства, в воскресенье в одном из учреждений здравоохранения города Пскова было обнаружено тело 33-летнего мужчины с ножевым ранением брюшной полости. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
"Между двумя ранее судимыми пациентами в процессе употребления алкоголя произошла ссора, в ходе которой предполагаемый злоумышленник ударил своего оппонента ножом в живот. От полученного ранения последний скончался на месте преступления", — говорится в сообщении.
В настоящее время подозреваемый задержан, следствие планирует предъявить ему обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.