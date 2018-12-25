Сбежавший из психбольницы авторитет Мошок попался

Полиция задержала криминального авторитета, 63-летнего Виктора Мошкова, известного как Мошок, который сбежал неделю назад из психиатрической больницы в Новосибирске . Об этом во вторник, 25 декабря, сообщила пресс-служба управления МВД по Новосибирской области

Беглеца обнаружили в одном из частных домов города Куйбышева

В розыске социально опасного Мошкова были задействованы все подразделения уголовного розыска, а также наружные службы полиции Новосибирска и районов области. Были отработаны несколько мест возможного нахождения разыскиваемого.

МВД опубликовало видео побега Мошкова с камеры наблюдения в палате психиатрической больницы.

Следователи проводят проверку по факту халатности со стороны сотрудников лечебного учреждения, допустивших самовольный уход социально опасного гражданина, отмечает газета «Комсомольская правда»