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Суд отказал в УДО организатору убийства Старовойтовой 

РИА Новости + ещё 2 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Брасовский районный суд не удовлетворил ходатайство об УДО Юрия Колчина, признанного виновным в организации убийства Галины Старовойтовой, сообщила РИА Новости официальный представитель Брянского областного суда Галина Кубекина.
"Отказали ему (Колчину) в условно-досрочном освобождении", — сказала Кубекина.
По информации суда, ходатайство осужденного Юрия Колчина, который отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима в поселке Каменка Брасовского района Брянской области, рассмотрел Брасовский районный суд.
"Администрация учреждения ФКУ ИК-4 не поддержала ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении, указав на неоднократные нарушения им установленного порядка отбывания наказания", — говорится в сообщении суда.
Уточняется, что постановление районного суда может быть обжаловано в Брянском областном суде в течение 10 суток со дня его вынесения, а осужденным — в тот же срок со дня вручения ему копии постановления суда.
Юрий Колчин отбыл в заключении 16 из 20 лет.
Депутат Государственной Думы РФ, правозащитник и сопредседатель партии "Демократическая Россия" Галина Старовойтова была убита в ночь с 20 на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге. Находившийся вместе с ней помощник депутата Руслан Линьков был ранен.
В декабре 2003 года в городском суде Санкт-Петербурга начались слушания по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Перед судом предстали Юрий Колчин, Игорь Лелявин, Виталий Акишин, Игорь Краснов, Анатолий Воронин и Юрий Ионов. Еще четверо подозреваемых были объявлены в розыск, в том числе трое — в международный.
Тридцатого июня 2005 года Петербургский городской суд вынес приговор. Организатор преступления Юрий Колчин и один из основных исполнителей Виталий Акишин были приговорены к 20 и 23,5 годам лишения свободы соответственно. Следствие признало Юрия Колчина руководителем преступной группы, Виталия Акишина — одним из двоих непосредственных убийц депутата.
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Криминал , Происшествия , Анатолий Воронин , Юрий Колчин , Виталий Акишин , Галина Старовойтова , Руслан Линьков , Госдума , ФСИН , РИА Новости , Брянская Область
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