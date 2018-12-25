Суд отказал в УДО организатору убийства Старовойтовой

"Отказали ему (Колчину) в условно-досрочном освобождении", — сказала Кубекина.

"Администрация учреждения ФКУ ИК-4 не поддержала ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении, указав на неоднократные нарушения им установленного порядка отбывания наказания", — говорится в сообщении суда.

Уточняется, что постановление районного суда может быть обжаловано в Брянском областном суде в течение 10 суток со дня его вынесения, а осужденным — в тот же срок со дня вручения ему копии постановления суда.

Юрий Колчин отбыл в заключении 16 из 20 лет.

Депутат Государственной Думы РФ , правозащитник и сопредседатель партии "Демократическая Россия" Галина Старовойтова была убита в ночь с 20 на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге. Находившийся вместе с ней помощник депутата Руслан Линьков был ранен.

В декабре 2003 года в городском суде Санкт-Петербурга начались слушания по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Перед судом предстали Юрий Колчин, Игорь Лелявин, Виталий Акишин , Игорь Краснов, Анатолий Воронин и Юрий Ионов. Еще четверо подозреваемых были объявлены в розыск, в том числе трое — в международный.

Тридцатого июня 2005 года Петербургский городской суд вынес приговор. Организатор преступления Юрий Колчин и один из основных исполнителей Виталий Акишин были приговорены к 20 и 23,5 годам лишения свободы соответственно. Следствие признало Юрия Колчина руководителем преступной группы, Виталия Акишина — одним из двоих непосредственных убийц депутата.