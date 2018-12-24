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В Марий Эл полицейский продавал сведения об умерших ритуальным службам 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: CC0 / Public Domain /
Бывший сотрудник полиции в Йошкар-Оле, обвиняемый в получении взяток от представителя ритуальной компании за информацию об умерших, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Республике Марий Эл.
По версии следствия, в городе Йошкар-Оле с ноября 2017 по август 2018 года сотрудник полиции 10 раз получал мелкие взятки от представителя ритуальной компании за информацию об умерших и их родственниках. Преступление выявлено сотрудниками региональных МВД и УФСБ.
"В отношении бывшего участкового уполномоченного полиции отдела полиции было возбуждено уголовное дело по статье "мелкое взяточничество". По уголовному делу допрошено 18 свидетелей. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем после утверждения обвинительного заключения уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд", — говорится в сообщении регионального СУСК.
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Криминал , Происшествия , ФСБ , СКР , МВД , Йошкар-Ола , Республика Марий Эл
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