«Убитый» угонщиками таксист из Карасука сбежал и вызвал полицию

"Двое злоумышленников пытались задушить 38-летнего жителя города Карасук. Он сообщил, что они накинули ему на шею веревку, потом положили в багажник и поехали на его же автомобиле. Преступники думали, что убили его, но в пути следования мужчина очнулся, выскочил из багажника, поймал автомобиль с водителем и приступил к преследованию", — рассказал собеседник агентства.

По данным ГУМВД, в ходе преследования потерпевший мужчина сообщил о случившемся в полицию и через некоторое время наряд задержал автомобиль на одной из улиц Карасука.

"Выяснилось, что злоумышленники 26 и 22 лет, проживающие в Карасукском районе и ранее судимые за угон машины, распивали спиртные напитки, договорились угнать автомобиль и для этого вызвали такси", — сообщил представитель главка МВД.

В полиции отметили, что жизни потерпевшего мужчины сейчас ничего не угрожает, ему была оказана медпомощь. Сейчас подозреваемые арестованы. Следователи СК возбудили в отношении них уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство". Инцидент произошел 21 декабря, уточнили в полиции.