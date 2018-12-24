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«Убитый» угонщиками таксист из Карасука сбежал и вызвал полицию 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © Fotolia / Andres Rodriguez
Таксист в Новосибирской области, которого преступники пытались задушить, накинув на горло удавку, выбрался из багажника и вызвал полицию, сообщил РИА Новости в понедельник представитель ГУМВД по региону.
"Двое злоумышленников пытались задушить 38-летнего жителя города Карасук. Он сообщил, что они накинули ему на шею веревку, потом положили в багажник и поехали на его же автомобиле. Преступники думали, что убили его, но в пути следования мужчина очнулся, выскочил из багажника, поймал автомобиль с водителем и приступил к преследованию", — рассказал собеседник агентства.
По данным ГУМВД, в ходе преследования потерпевший мужчина сообщил о случившемся в полицию и через некоторое время наряд задержал автомобиль на одной из улиц Карасука.
"Выяснилось, что злоумышленники 26 и 22 лет, проживающие в Карасукском районе и ранее судимые за угон машины, распивали спиртные напитки, договорились угнать автомобиль и для этого вызвали такси", — сообщил представитель главка МВД.
В полиции отметили, что жизни потерпевшего мужчины сейчас ничего не угрожает, ему была оказана медпомощь. Сейчас подозреваемые арестованы. Следователи СК возбудили в отношении них уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство". Инцидент произошел 21 декабря, уточнили в полиции.
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Криминал , МВД , РИА Новости , Карасук , Новосибирская Область
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