Оправдание обвиненных в убийстве младенца врачей решили обжаловать

Прокуратура Калужской области приняла решение обжаловать в апелляционном порядке приговор по делу о смерти новорожденной девочки в больнице. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«С учетом широкого общественного резонанса, вызванного вынесенным решением и публикацией содержания телефонных переговоров, ставших основанием для возбуждения уголовного дела, еще до получения текста приговора было принято решение обжаловать его», — рассказал собеседник.

Он отметил, что формальным основанием для протеста послужит то, что вердикт не базируется на фактических материалах дела, в нем не учтена роль каждого из участников и нарушено право на справедливый суд.

В настоящее время, по словам источника, принципиальное решение принято, в ближайшие дни до конца года прокуратура направит апелляционное представление.

Гособвинение в прениях сочло доказанным умышленное убийство несовершеннолетнего в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору и подстрекательство к этому убийству. Гособвинитель попросил для доктора Александра Ругина пять лет лишения свободы в колонии строгого режима , для докторов Татьяны Васильевой и Шалабии Халиловой — по четыре года.

Но суд счел Васильеву и Ругина невиновными, и лишь доктор Халилова была приговорена к двум годам условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с приемом родов.

Однако из опубликованных стенограмм телефонных переговоров следует, что доктор Ругин однозначно давал указания на неоказание помощи младенцу, родившемуся с критически малой массой тела. К такому же выводу пришли и эксперты, но суд фактически проигнорировал их. В ходе предварительного следствия были опровергнуты все доводы обвиняемых, в частности, о монтаже записи и удалении из нее части разговора, но суд оставил эти доводы без внимания.

Адвокаты обвиняемых заявили, что удовлетворены решением суда, и обжаловать приговор не будут.

24-недельный младенец скончался в родильном отделении клиники днем 28 декабря 2015 года. Врачи сказали матери, что ее дочь умерла во время родов и не подавала признаков жизни. Об убийстве новорожденной стало известно из телефонных разговоров Александра Ругина, который подозревался в коррупции и был на прослушке. Согласно материалам дела, при рождении малышка была еще жива и дышала, а ее сердце билось — это подтвердили результаты судмедэкспертизы. Однако из-за приближающего Нового года и нежелания портить статистику младенческой смертности Ругин посоветовал Халиловой и Васильевой сымитировать мертворождение, не принимать действий по спасению жизни, дождаться смерти и подделать документы.