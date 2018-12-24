Женщина застрелила дочь за звонок в службу спасения в США

Школьница из Сиэтла (штат Вашингтон, США) была убита собственной матерью, когда попыталась вызвать помощь по телефону 911. Женщина в упор застрелила 14-летнюю девочку. Об этом сообщил New York Post.

52-летняя Светлана Лорел уже давно не жила со своим мужем Майклом Гулизией. Суд отдал опеку над 12-летним сыном и 14-летней дочерью их отцу. Женщине было разрешено видеться с детьми только в присутствии бывшего супруга.

Американка выбрала момент, когда Майкла и его сына не было дома, явилась к ним в дом. Она связала свою дочь галстуками, а затем позвонила своей подруге в Нью-Йорк. Та позднее призналась, что звонок показался ей «странным». Подруга, опасаясь, что Светлана Лорел покончит собой, вызвала полицию, но те не успели приехать.

Домой вернулся Майкл и его сын. Женщина связала мальчика и заткнула ему рот носками. Она также связала галстуками и своего бывшего мужа. Чтобы тот не сопротивлялся, Светлана применила электрошокер.

Девочке удалось добраться до телефона и набрать 911, но сообщить ничего оператору службы спасения она не успела. Мать поднялась на второй этаж, приставила пистолет ко лбу дочери и выстрелила. Затем она попыталась убить Майкла, но оружие дало осечку. Мужчине удалось толкнуть ее, прижать плечом к стене, выхватить пистолет.

Прибывшая на место полиция арестовала женщину. Ей выдвинули обвинения сразу в нескольких преступлениях. Если суд признает ее виновной, Светлане Лорел грозить пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения.