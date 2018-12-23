Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На севере Москвы безработный напал на женщину и ограбил ее 

РИАМО 38 минут назад
Фото: РИАМО, Николай Корешков
На севере столицы приезжий из ближнего зарубежья напал на женщину, распылил ей в лицо газ, похитил личные вещи и деньги, злоумышленник задержан, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.
«В ОМВД России по Бескудниковскому району от 40-летней женщины поступило сообщение о разбое. По словам потерпевшей, неизвестный мужчина во дворе дома по Бескудниковскому бульвару распылил ей в глаза газ, ударил и похитил личные вещи, а также денежные средства», — говорится в сообщении.
Подозреваемый в разбойном нападении задержан. Им оказался 28-летний приезжий из ближнего зарубежья, ранее судимый у себя на родине.
Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый заключен под стражу.
РИАМО: последние новости
Следователи собирают доказательства по факту смерти мужчины после избиения в Ивантеевке В Звенигороде задержали мужчину, подозреваемого в краже денег и телефона на 40 тыс руб Полковник полиции городского округа Озеры примет жителей в пятницу
Криминал , Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы расстаемся окончательно и бесповоротно»
Пришедших к Путину «журналистов» обвинили в клевете120
В Крыму жестко отреагировали на резолюцию ООН632
Илон Маск оценил российский ракетный двигатель94
Чиновников накажут за отдых в Турции за счет бедных115
Видео
00:47
Путин дал поручение после трагедии в Соликамске
Происшествия Криминал
03:29
Дроны над Гатвиком: полиция задержала не тех
Происшествия В мире
22:02
Пришедших к Путину «журналистов» обвинили в клевете
Политика Общество
01:15
«Джигарханяна давно нет в живых»
Шоу-бизнес
00:44
Массовая драка в Люберцах попала на видео
Происшествия Автоспорт
05:03
Дорого и скучно: 5 главных разочарований от Apple
Гаджеты Статьи
02:14
Скандальный тур: дети чиновников отдохнули за счет бедных
Общество Ближний Восток
00:47
В трагедии в Соликамске нашли первых подозреваемых
Происшествия
01:26
Барбара Брыльска рассказала о жестокости врачей
Шоу-бизнес
01:32
Минобороны опубликовало видео ко Дню дальней авиации
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение