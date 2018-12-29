Неизвестный мужчина ограбил магазин в Москве

Магазин расположен по адресу: бульвар Яна Райниса, 22, корпус 1. Молодой человек был вооружен ножом. Полиция собирает улики и ведёт розыск подозреваемого. Информации о пострадавших пока нет, сообщает источник News.ru.

Ранее News.ru писал, что торговец металлоизделиями стал жертвой ограбления в Москве. Жертвой грабителей оказался предприниматель Михаил Холин. Бизнесмен является директором компании, которая занимается установкой и продажей металлоконструкций. Совершение преступления заняло всего 30 секунд. Злоумышленники на чёрном Mercedes заблокировали автомобиль Холина на светофоре на Волгоградском проспекте. Они разбили стекло, забрали из салона сумку с деньгами и скрылись.