Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестный мужчина ограбил магазин в Москве 

News.ru + ещё 19 1 час назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Неизвестный мужчина похитил 70 тыс. рублей из магазина «Магнит» в районе Южное Тушино. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Магазин расположен по адресу: бульвар Яна Райниса, 22, корпус 1. Молодой человек был вооружен ножом. Полиция собирает улики и ведёт розыск подозреваемого. Информации о пострадавших пока нет, сообщает источник News.ru.
Ранее News.ru писал, что торговец металлоизделиями стал жертвой ограбления в Москве. Жертвой грабителей оказался предприниматель Михаил Холин. Бизнесмен является директором компании, которая занимается установкой и продажей металлоконструкций. Совершение преступления заняло всего 30 секунд. Злоумышленники на чёрном Mercedes заблокировали автомобиль Холина на светофоре на Волгоградском проспекте. Они разбили стекло, забрали из салона сумку с деньгами и скрылись.
News.ru: последние новости
В Нидерландах задержали подозреваемых в терроризме Россиянин провёз в багаже из Мексики живых крокодилов Суд вынес приговор бизнесмену Михальченко по делу о контрабанде
Криминал , Происшествия , "Магнит" , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко выполнил «спецзаказ» Путина117
Путин объяснил отказ Лукашенко поиграть в хоккей47
Ответ МИДа «учителям России» и другие события дня16
Путин поделился планами на Новый год64
Россия пошла на жертвы ради «Адмирала Кузнецова»1113
Видео
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
06:14
«Разморозить бы ГУЛАГа зоны»: Шнур ответил детдомовцам
Шоу-бизнес Статьи
00:43
Путин поделился планами на Новый год
Политика
01:08
Лукашенко выполнил «спецзаказ» Путина
Политика СНГ
04:40
Майдан утратил силу: Украина больше не гордится
В мире Статьи
01:15
Путин объяснил отказ Лукашенко поиграть в хоккей
Политика СНГ
06:36
Марлен Хуциев госпитализирован с супругой
Общество В мире
00:44
Ответ МИДа «учителям России» и другие события дня
В мире
02:11
Киев отреагировал на крымский забор
В мире Украина
04:04
Новый приговор: когда Тесак выйдет на свободу
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение