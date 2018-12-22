После ЧП на пермской шахте завели уголовное дело 

Уголовное дело возбуждено после ЧП на шахте в Пермском крае по факту нарушения правил безопасности при ведении горных работ, сообщается на сайте СК РФ.
В субботу в 10:04 мск на шахте "Уралкалия" произошло задымление. Из района задымления на поверхность были выведены восемь человек, в шахте по-прежнему остаются девять работников подрядной организации ФГУП "УС-30", которая работает на объекте с декабря 2017 года. По данным компании "Уралкалий", в задачи подрядчика входило проведение производственных работ со всеми сопутствующими мероприятиями, включая обеспечение их соответствия требованиям промышленной безопасности и охраны труда.
"Поскольку имелись достаточные основания полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек", — говорится в сообщении.