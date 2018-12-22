В Черкесске в кафе застрелили мужчину

"В пятницу после полуночи в дежурную часть ОМВД России по городу Черкесску поступило сообщение о том, что в одном из кафе республиканской столицы происходит драка. В результате возникшей ссоры в приемное отделение больницы с диагнозом "огнестрельное ранение в область правого бедра" доставлен 37-летний житель аула Верхняя Теберда, который скончался в лечебном учреждении", — отметили в ведомстве.

По данным МВД, сотрудники полиции установили подозреваемого, им оказался ранее судимый 29-летний житель села Светлое, сейчас полицейские ищут его.