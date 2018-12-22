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В Черкесске в кафе застрелили мужчину 

РИА Новости + ещё 1 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Полицейские ищут жителя Карачаево-Черкесии, который застрелил мужчину в ходе драки в кафе в Черкесске, сообщили РИА Новости в МВД по региону.
"В пятницу после полуночи в дежурную часть ОМВД России по городу Черкесску поступило сообщение о том, что в одном из кафе республиканской столицы происходит драка. В результате возникшей ссоры в приемное отделение больницы с диагнозом "огнестрельное ранение в область правого бедра" доставлен 37-летний житель аула Верхняя Теберда, который скончался в лечебном учреждении", — отметили в ведомстве.
По данным МВД, сотрудники полиции установили подозреваемого, им оказался ранее судимый 29-летний житель села Светлое, сейчас полицейские ищут его.
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Криминал , Происшествия , МВД , РИА Новости , Карачаево-Черкесская Республика , Черкесск
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