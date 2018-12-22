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В Москве мужчину арестовали за попытку похищения знакомой 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Fotolia / chatsimo
Мужчина арестован за неудачную попытку похищения знакомой в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По данным следствия, утром 21 декабря обвиняемый дождался, когда девушка выйдет из дома, подошел к ней и против ее воли посадил в автомобиль. Правоохранители быстро задержали мужчину и освободили девушку. Задержанный дал признательные показания.
"Расследуется уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления "Похищение человека" …, в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Иванова.
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Криминал , Происшествия , Юлий Иванов , СКР , Москва
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