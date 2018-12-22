В Москве мужчину арестовали за попытку похищения знакомой

По данным следствия, утром 21 декабря обвиняемый дождался, когда девушка выйдет из дома, подошел к ней и против ее воли посадил в автомобиль. Правоохранители быстро задержали мужчину и освободили девушку. Задержанный дал признательные показания.