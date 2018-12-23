В Алтайском крае полицейский заткнул рот задержанному мобильным телефоном

Инцидент произошел 9 сентября в одном из магазинов Барнаула

Полицейский из Барнаула после задержания предполагаемого вора и засунул ему в рот мобильный телефон. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Видео инцидента, произошедшего 9 сентября текущего года, было выложено в Интернет. Сотрудники магазина поймали с поличным вора, которого затем передали полицейским. Молодой человек начал предъявлять претензии сотрудникам правоохранительных органов . У сотрудника ППС закончилось терпение, и он уложил подозреваемого на пол. Когда тот потребовал совершить звонок, полицейский засунул в рот мужчине мобильный телефон, а затем и вовсе обмотал злоумышленнику голову курткой.

Сотрудника ППС заподозрили в превышении полномочий и уволили со службы. В скором времени он предстанет перед судом. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.