15-летняя жительница СПб продавала девственность

Девушка-подросток из Санкт-Петербурга приехала в столицу, чтобы подзаработать. Правда, сделать она это решила не совсем обычным способом: продав девственность. Интересы 15-летней петербурженки представляла «мамка», запросившая с клиента за услуги 650 тысяч рублей.

Оперативник под видом заказчика связался с торговкой, та отвела их в обустроенную квартиру. Мужчина поинтересовался, не станет ли девственница отпрашиваться домой рано, в 6-7 часов, на что получил ответ, что у неё строгие родители. В итоге после сговора правда о «заказчике» раскрылась. Банда торговцев девушками арестована, «мамка», которой оказалось всего 22 года, теперь может получить до 3 лет лишения свободы.