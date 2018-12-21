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15-летняя жительница СПб продавала девственность 

Рамблер 40 минут назад
Девушка-подросток из Санкт-Петербурга приехала в столицу, чтобы подзаработать. Правда, сделать она это решила не совсем обычным способом: продав девственность. Интересы 15-летней петербурженки представляла «мамка», запросившая с клиента за услуги 650 тысяч рублей.
Оперативник под видом заказчика связался с торговкой, та отвела их в обустроенную квартиру. Мужчина поинтересовался, не станет ли девственница отпрашиваться домой рано, в 6-7 часов, на что получил ответ, что у неё строгие родители. В итоге после сговора правда о «заказчике» раскрылась. Банда торговцев девушками арестована, «мамка», которой оказалось всего 22 года, теперь может получить до 3 лет лишения свободы.
Криминал , Видео , Общество , Происшествия , Санкт-Петербург
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