МВД просит заочно арестовать Уильяма Браудера

Тверской суд Москвы в пятницу, 21 декабря, рассмотрит третье ходатайство полиции о заочном аресте основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера , обвиняемого в организации преступного сообщества.

«Ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу будет рассмотрено 21 декабря», — сказали в суде. Согласно материалам дела, Браудеру заочно предъявлено обвинение по статье 210 УК России (организация преступного сообщества), следствие вынесло постановление об объявлении его в международный розыск.

В ноябре в отношении Браудера было возбуждено уголовное дело по факту создания им преступного сообщества.

Адвокат Александр Антипов , представляющий интересы Браудера, заявил, что намерен обжаловать решение о возбуждении уголовного дела.