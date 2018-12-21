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МВД просит заочно арестовать Уильяма Браудера 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters © Henry Nicholls
Тверской суд Москвы в пятницу, 21 декабря, рассмотрит третье ходатайство полиции о заочном аресте основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвиняемого в организации преступного сообщества.
«Ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу будет рассмотрено 21 декабря», — сказали в суде. Согласно материалам дела, Браудеру заочно предъявлено обвинение по статье 210 УК России (организация преступного сообщества), следствие вынесло постановление об объявлении его в международный розыск.
В ноябре в отношении Браудера было возбуждено уголовное дело по факту создания им преступного сообщества.
Адвокат Александр Антипов, представляющий интересы Браудера, заявил, что намерен обжаловать решение о возбуждении уголовного дела.
Депутат Госдумы Александр Шерин в беседе с ФАН прокомментировал новое уголовное дело против основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Александр Шерин , Александр Антипов , Уильям Браудер , Госдума , МВД , Москва
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