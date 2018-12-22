Нападение футболистов «Рязани» на женщину попало на камеры видеонаблюдения

Запись была выложена на YouTube-канале УМВД Рязани . Спортсмены совершили нападение после того, как пострадавшая сняла крупную сумму денег из банкомата.

Задержанными оказались футболисты клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Рязань" Дмитрий Митин и Артем Надеев. Один из них проведет два месяца в СИЗО , а другого оставили под домашним арестом.

21-летний Митин в сезоне-2018/19 сыграл в трех матчах за "Рязань", а 18-летний Надеев выступал за "молодежку" и привлекался к товарищеским матчам с основным составом команды.