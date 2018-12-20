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В Пензе будут судить подпольных банкиров 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Предполагаемый лидер организованного преступного сообщества и 20 его участников, занимавшиеся нелегальной банковской деятельностью, предстанут перед судом в Пензе, сообщил в четверг СК РФ.
По данным следствия, 52-летний бизнесмен создал преступное сообщество, которое занималось нелегальной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств через "технические" фирмы, изготовлением поддельных платежек. За свои услуги "банк" брал комиссию не менее 3%. Следователи установили, что в период с 2009 по 2015 годы объем операций превысил 3,5 миллиарда рублей, а члены сообщества извлекли доход в сумме не менее 117,5 миллиона рублей.
"Организатор преступного сообщества привлек для осуществления его деятельности еще 23 человека. В настоящее время материалы уголовного дела в отношении троих из них (предполагаемых членов ОПС) выделены в отдельное производство в связи с их розыском", — говорится в сообщении.
Как отметила прокуратура региона, за шесть лет работы преступной схемы образовано не менее 93 "технических" фирм, у которых открыто не менее 450 счетов, привлечено не менее 127 клиентов из различных регионов РФ, изготовлено и сбыто не менее 4 тысяч поддельных платежных банковских документов, использовано для обналичивания не менее 200 банковских карт и не менее 200 банковских счетов при обналичивании денежных средств.
В ведомстве уточнили, что заместитель прокурора области Роман Сигаев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21 жителя Пензы в возрасте от 28 до 58 лет. "После утверждения обвинительного заключения и вручения его копий обвиняемым уголовное дело подлежит направлению в Первомайский районный суд Пензы", — говорится в сообщении.
Фигуранты дела в зависимости от роли и степени участия обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, осуществлении незаконной банковской деятельности, сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств, образовании юридического лица через подставных лиц, отмывании денежных средств. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
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Криминал , Происшествия , СКР , Пенза
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