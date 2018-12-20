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Краснодарский суд отказал потерпевшим по делу банды Цапков в компенсации 

ТАСС + ещё 3 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Краснодарский краевой суд оставил без изменения определение районного суда об отказе в выплате потерпевшим по делу так называемой кущевской банды Сергея Цапка компенсации в размере $6 млн Об этом ТАСС сообщил адвокат потерпевших Максим Кошелев.
Ранее Октябрьский районного суда Краснодара отказал потерпевшим по делу банды Цапка в исполнении судебных решений о компенсации вреда за счет арестованных $6 млн, хранящихся с 2010 года на счете, открытом на имя жены главаря банды Анжелы-Марии Цапок.
"Указанное судебное постановление означает, что жена Сергея Цапка Анжела-Мария получит $6 млн, которые, по данным следствия, являлись активом преступной группы. Потерпевшие по делу компенсаций за причиненный вред не получат, так как все активы банда регистрировала на супругу Цапка", — сообщил Кошелев.
Он добавил, что определение Краснодарского краевого суда будет оспорено в кассационной инстанции.
Банда Цапка орудовала в станице Кущевской Краснодарского края в период с 1998 по 2010 год. По данным СК, на ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Сервера Аметова.
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