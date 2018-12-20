Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске произнес последнее слово

Анар Аллахверанов, обвиняемый в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, в последнем слове принес извинения родственникам погибшего спортсмена и заявил, что готов понести наказание, сообщил РИА Новости адвокат семьи Драчевых Евгений Шевцов

Ранее сообщалось, что 20 августа 2017 года у кафе в Хабаровске между Андреем Драчевым и обвиняемым Анаром Аллахверановым произошла драка. От полученных травм спортсмен скончался в больнице. Аллахверанов, который обвиняется в убийстве из хулиганских побуждений, сдался следствию спустя месяц после происшествия. В настоящее время он находится под стражей.

Гособвинение запросила для Аллахверанова 19 лет лишения свободы. Адвокаты настаивали на изменении квалификации статьи на статью "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", срок наказания по которой от 7 до 15 лет.

"На заседании суда в четверг Аллахверанов в своем последнем слове попросил прощения у родственников Андрея Драчева. Он отметил, что не хотел убивать и сожалеет о случившемся. Он также сообщил, что искренне раскаивается и готов понести наказание", — сказал Шевцов.

По его словам, суд планирует огласить приговор во второй половине дня в четверг.

Он отметил, что по делу прошло более 60 судебных заседаний.