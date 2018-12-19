Изнасилование на четверых: дознавательницу держала подруга

Подруга изнасилованной дознавательницы может стать соучастницей

В деле об изнасиловании дознавательницы из Уфы появились новые подробности: ее подруга может превратиться из свидетельницы в фигурантку. По данным СМИ, во время истязания потерпевшей девушка помогала держать ее за голову и руки. Сама дознавательница в эти дни должна вернуться в родное отделение, но коллеги выступают против этого, считая, что девушку полагается уволить за пьянство на работе.

Коллега уфимской дознавательницы, обвинившей полицейских в изнасиловании, может стать фигуранткой уголовного дела как соучастница преступления. Как сообщает издание «ГорОбзор.ру» со ссылкой на информированный источник, она помогала держать 23-летнюю девушку за голову и руки. На данный момент коллега перевелась в другой отделение, ей может грозить уголовное дело, добавил источник.

Кроме того, собеседник СМИ рассказал об условиях содержания полицейских в СИЗО , где они находятся с начала ноября. Суд оставил их под арестом до 31 декабря. По словам источника, худшая камера — в ШИЗО — у 34-летнего начальника отдела ОМВД по вопросам миграции Павла Яромчука. Именно его биоматериалы, по данным журналистов, были обнаружены при первичной экспертизе. Остальные подозреваемые — начальник УВД по Уфимскому району 51-летний Эдуард Матвеев и начальник УВД Кармаскалинского района 50-летний Салават Галиев — «находятся в более или менее комфортных условиях». Результатов анализов ДНК по Матвееву и Галиеву до сих пор нет.

Сама пострадавшая планировала выйти на работу 18 декабря — после двух месяцев на больничном. Накануне мать и адвокат потерпевшей лично посетили и.о. начальника отдела, рассказали коллеги дознавательницы. Женщины попросили руководителя оградить девушку от расспросов по этому делу. Между тем, по данным СМИ,

ее коллеги выступили резко против возвращения дознавательницы в строй, планируя объявить 23-летней дознавательнице бойкот.

«Мы ведь не знаем, как она себя будет вести. Наши мужчины опасаются теперь не только к ней подходить, но даже стоять рядом, разговаривать. Вдруг она их обвинит? С ней даже в кабинете никто не хочет сидеть — боятся. Наш начальник отдела дознания тоже заметно нервничает», — цитирует «МК» сотрудника отдела кадров.

Коллега задержанных Андрей Шурухин заявил, что дознавательница также должна быть уволена согласно уставу. «Коллегам потерпевшей дали понять, что если кто-то учудит что-то в ее адрес, тому будет плохо. Их уволили за пьянство, почему ее не увольняют? Тем более, что в отношении нее есть две служебные записки», — сказал он журналистам.

Первая служебная записка, по словам Шурухина, появилась после корпоратива в честь сотрудников правоохранительных органов, когда девушка напилась и приставала к своим коллегам. Получив отказ, она прыгнула в свой автомобиль и поехала домой. «Ее пытались остановить, один из коллег даже поехал следом, чтобы та никуда не врезалась — так девушка разбила ему машину и ничего, все с рук сошло», — приводит слова Шурухина kp.ru

Вторая записка появилась, когда дознавательница вышла пьяная на работу после изнасилования, добавил коллега потерпевшей.

Страсти кипят и в отделении полиции Кармаскалинского района, где работал один из обвиняемых Салават Галиев. Как сообщает kp.ru, там решили вытравить «дух алкоголизма и порока» при помощи небесных сил. Коллектив уверен, что на отдел навели порчу, справиться с которой должны приглашенные в отдел мулла и православный батюшка.

Как сообщает источник издания, бородатые священнослужители в рясах и чалмах ходили по кабинетам, крестили углы, окуривали свечами, читали молитвы и просили у высших сил изгнать беса-искусителя, витающего в отделе.

«Дали наказ полицейским не блудить друг с другом и не насильничать, мол, это грех большой, — рассказывает источник. — За праведное поведение пообещали, что и раскрываемость преступлений сразу вырастет, и начальника оправдают и отпустят».

Напомним, в ночь с 29 на 30 октября трое сотрудников правоохранительных органов устроили в здании Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району застолье. Как считает обвинение, поздно вечером они пригласили к себе 23-летнюю дознавательницу с подругой, продолжили выпивать и в итоге изнасиловали девушку.

Матвеев, Галиев и Яромчук насиловали ее «каждый поочередно, иногда одновременно», говорится в показаниях дознавательницы, при этом насилие происходило в «естественной и противоестественной форме». «Они управляли моим телом, трое управляли, пока один насиловал, это продолжалось с 22:40 до 0:30», — следует из показаний.

Предварительные результаты биоэкспертизы подтвердили множественные повреждения тканей на теле дознавательницы. Также были обнаружены биоматериалы Яромчука. Ранее защита подозреваемых утверждала, что во время изнасилования девушки подопечные находились в ресторане, а не в отделении.