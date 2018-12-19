Россиянин сел за побег от воображаемых полицейских

Ростовский суд вынес приговор мужчине, который захватил заложника, скрываясь от воображаемых полицейских. Об этом в среду, 19 декабря сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Мужчина приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима по части 2 статьи 206 («Захват заложника») УК РФ . Уточняется, что в марте этого года он был освобожден из мест мест лишения свободы и до этого инцидента имел судимости за незаконный оборот наркотиков, оружия и боеприпасов, а также за совершение имущественных преступлений.

В сообщении говорится, что летом 32-летний житель Ростова-на-Дону в состоянии наркотического опьянения, пытался сбежать от воображаемых стражей порядка, из-за чего напал на женщину в районе проспекта Космонавтов. Беглец приставил к горлу жертвы нож и отвертку, требуя в обмен на ее жизнь автомобиль, но был задержан.

5 сентября сообщалось сообщалось, что в Удмуртии задержали 50-летнего жителя города Воткинск, который от скуки похитил мальчика. По данным следствия, он встретил ребенка и попросил его помочь донести сумки до дома, а затем запер угрожая ножом. Заложник успел позвонить матери — и захватчика задержали оперативники. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление, и провел в местах лишения свободы 32 года.