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Двух полицейских казнят за убийство тайского Ромео 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Суд тайской провинции Транг приговорил к смертной казни двух офицеров полиции и их гражданского сообщника за убийство и сокрытие тела 17-летнего юноши. Об этом сообщила газета Bangkok Post.
В конце сентября 17-летний Наренрит Суванно забрался через балкон второго этажа к своей возлюбленной. Ее отец заметил это и ворвался в комнату девушки со своим двоюродным братом. Они связали юношу и позвонили еще одному кузену, служившему полковником полиции в соседней провинции. Он приехал в дом родственника с двумя сержантами полиции. К ним присоединился еще один молодой родственник.
Мужчину вывезли пойманного юношу из дома и избили его. Затем убили выстрелом в голову. Труп сбросили в один из каналов. Все виновные были задержаны 11 октября.
К смертной казни суд приговорил полицейских сержантов и молодого родственника девушки. Ее отец и его двоюродные братья получили пожизненный срок за соучастие в убийстве и сокрытие тела.
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