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Главу хлебзавода «Черкизово» задержали 

Москва24 + ещё 9 1 час назад
Столичный суд продлил срок содержания под стражей на 72 часа в отношении директора хлебокомбината "Черкизово" Яна Соловьева. Он стал подозреваемым в рамках дела о невыплате зарплаты на предприятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Преображенского суда Александру Савельеву.
Соловьева задержали до 21 декабря, удовлетворив ходатайство прокуратуры. Ходатайство следствия об избрании ему ареста рассмотрят 21 декабря в 11:00.
Работники хлебокомбината объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты в течение нескольких месяцев. Долг составил больше 10 миллионов рублей.
18 декабря Торговый дом "Настюша", аффилированым предприятием которого является "Черкизово", выплатил работникам задолженность на общую сумму 600 тысяч рублей. Сергей Собянин заявил, что хлебозавод передадут под управление комбинату "Черемушки".
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