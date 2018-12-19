Главу хлебзавода «Черкизово» задержали

Столичный суд продлил срок содержания под стражей на 72 часа в отношении директора хлебокомбината "Черкизово" Яна Соловьева. Он стал подозреваемым в рамках дела о невыплате зарплаты на предприятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Преображенского суда Александру Савельеву.

Соловьева задержали до 21 декабря, удовлетворив ходатайство прокуратуры . Ходатайство следствия об избрании ему ареста рассмотрят 21 декабря в 11:00.

Работники хлебокомбината объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты в течение нескольких месяцев. Долг составил больше 10 миллионов рублей.